Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиянРоссийская газета вчера в 20:15

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
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Назван размер минимальной зарплаты в России на 2020 год

VSE42 Новости01:40

Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ruвчера в 21:56

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газетавчера в 20:15

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москвавчера в 22:12

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новостивчера в 21:58

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

РЕН ТВвчера в 20:41

Четырем миллионам россиян поднимут зарплату

Deita.ruвчера в 22:54
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество

Победителем «Старательского фарта» в Магадане стал Сергей Палкин

Обновлено в 01:50
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Транспорт

СМИ узнали об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Мосгорсуд отменил ранее назначенный штраф в 500 тыс. рублей Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку уменьшенных дорожных знаков на «нескоростных» улицах столицы.
Обновлено в 02:36
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

В результате обстрела никто не пострадал, повреждения причинены лишь фасаду здания, отмечается на сайте телеканала.
Обновлено в 02:30
Экономика

Акции Johnson & Johnson обвалились на фоне расследования о содержании асбеста в товарах компании

Большое жюри присяжных (коллегия присяжных заседателей – прим. ред.) в Вашингтоне рассматривает документы, содержащие показания представителей Johnson & Johnson, на предмет их осведомленности о возможном содержании канцерогенных веществ в продукции компании.
Обновлено вчера в 16:35
Космос

Китай выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»

Обновлено в 01:42
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство

Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым

Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено 11 июля в 12:42
Шоу-бизнес

Опухшая Ольга Бузова не может ходить

Ольга Бузова показала опухшую ногу и пожаловалась на боль.
Обновлено 11 июля в 04:33
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.
Обновлено вчера в 21:17
Политика

В США одобрили введение санкций против госдолга России

Конгресс США одобрил введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 14 лет

Рейтинг «Единой России» опустился до 32,2% — это минимальное значение с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Авто

Стало известно, о каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено вчера в 11:11
Здоровье

Названы опасные продукты и блюда для гипертоников

Зарубежные медики назвали блюда и продукты, которые являются потенциально опасными для гипертоников.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Леди Гага и актер Брэдли Купер съехались

Купер и Леди Гага начали жить вместе. Певица переехала в шикарный особняке актера в Нью-Йорке, сообщает In Touch.
Обновлено вчера в 12:50
Здоровье

Сомнолог назвал норму по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.
Обновлено в 02:03
Транспорт

В московском метро закрыли девять станций на красной ветке

Девять станций на южном участке Сокольнической (красной) линии московского метро закрылись для пассажиров в субботу, 13 июля.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Замглавы ПФР арестован на два месяца

Замглавы ПФР задержан по подозрению в получении взятки Напомним, Алексей Иванов занял должность заместителя главы Пенсионного фонда России два года назад.
Обновлено вчера в 08:25
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