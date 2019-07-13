Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиянРоссийская газета вчера в 20:15
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Транспорт
СМИ узнали об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки
Мосгорсуд отменил ранее назначенный штраф в 500 тыс. рублей Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку уменьшенных дорожных знаков на «нескоростных» улицах столицы.
Обновлено в 02:36
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
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Обновлено в 02:30
Экономика
Акции Johnson & Johnson обвалились на фоне расследования о содержании асбеста в товарах компании
Большое жюри присяжных (коллегия присяжных заседателей – прим. ред.) в Вашингтоне рассматривает документы, содержащие показания представителей Johnson & Johnson, на предмет их осведомленности о возможном содержании канцерогенных веществ в продукции компании.
Обновлено вчера в 16:35
Космос
Китай выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»
Обновлено в 01:42
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками
12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено 11 июля в 12:42
Шоу-бизнес
Опухшая Ольга Бузова не может ходить
Ольга Бузова показала опухшую ногу и пожаловалась на боль.
Обновлено 11 июля в 04:33
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
В США одобрили введение санкций против госдолга России
Конгресс США одобрил введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 14 лет
Рейтинг «Единой России» опустился до 32,2% — это минимальное значение с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Авто
Стало известно, о каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено вчера в 11:11
Здоровье
Названы опасные продукты и блюда для гипертоников
Зарубежные медики назвали блюда и продукты, которые являются потенциально опасными для гипертоников.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Леди Гага и актер Брэдли Купер съехались
Купер и Леди Гага начали жить вместе. Певица переехала в шикарный особняке актера в Нью-Йорке, сообщает In Touch.
Обновлено вчера в 12:50
Здоровье
Сомнолог назвал норму по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.
Обновлено в 02:03
Транспорт
В московском метро закрыли девять станций на красной ветке
Девять станций на южном участке Сокольнической (красной) линии московского метро закрылись для пассажиров в субботу, 13 июля.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Замглавы ПФР арестован на два месяца
Замглавы ПФР задержан по подозрению в получении взятки Напомним, Алексей Иванов занял должность заместителя главы Пенсионного фонда России два года назад.
Обновлено вчера в 08:25