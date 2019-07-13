Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиянРоссийская газета вчера в 20:15
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
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Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Авто
Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов
Обновлено вчера в 09:08
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Здоровье
В Улан-Удэ откроется новая поликлиника
Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города 12 июля во время рабочей поездки по Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков посетили строящуюся детскую поликлинику на Пушкина, 24Б.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено 11 июля в 07:08
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
The Hill сообщила о возможном переносе слушаний Мюллера в конгрессе
Выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США может состояться 24 июля - на неделю позже, чем планировалось, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:32
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
В Москву вылетел замминистра внешнеэкономических дел КНДР
На странице Facebook посольства России в КНДР сообщается: "Ли Гван Гын 13 июля вылетел в Москву для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия".
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других
Топ-версия (справа) называется Flux.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России
Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры
Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:22
Игры
G2A обещает дать разработчикам возможность блокировать свои ключи
G2A, платформа для продажи игровых ключей — как уверяют некоторые разработчики, преимущественно ворованных, — продолжает отстаивать право продавать и покупать игры дешевле, чем в официальных магазинах.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом
56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Космос
Космическая лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля
Девятнадцатого июля китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" покинет орбиту и сгорит в земной атмосфере.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании «ободрать США»
Американский лидер Дональд Трамп 12 июля заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «молятся» на Джо Байдена и хотят его видеть президентом США для того, чтобы нанести экономический ущерб Штатам.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика
Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд
Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Кино
В Британии обнаружили неизвестные рукописные сценарии Стэнли Кубрика
Обновлено вчера в 14:07
Кино
Кортни Кокс сыграет мотивационного тренера
Обновлено вчера в 08:23
Космос
Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид
Обновлено вчера в 14:35