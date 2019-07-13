Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиянРоссийская газета вчера в 20:15

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
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Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ruвчера в 21:56

Четырем миллионам россиян поднимут зарплату

Deita.ruвчера в 22:54

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москвавчера в 22:12

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новостивчера в 21:58

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

РЕН ТВвчера в 20:41

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Авто

Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов

Обновлено вчера в 09:08
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Здоровье

В Улан-Удэ откроется новая поликлиника

Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города 12 июля во время рабочей поездки по Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков посетили строящуюся детскую поликлинику на Пушкина, 24Б.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено 11 июля в 07:08
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

The Hill сообщила о возможном переносе слушаний Мюллера в конгрессе

Выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США может состояться 24 июля - на неделю позже, чем планировалось, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:32
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400

Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

В Москву вылетел замминистра внешнеэкономических дел КНДР

На странице Facebook посольства России в КНДР сообщается: "Ли Гван Гын 13 июля вылетел в Москву для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия".
Обновлено вчера в 23:26
Авто

Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других

Топ-версия (справа) называется Flux.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика

Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России

Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры

Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:22
Игры

G2A обещает дать разработчикам возможность блокировать свои ключи

G2A, платформа для продажи игровых ключей — как уверяют некоторые разработчики, преимущественно ворованных, — продолжает отстаивать право продавать и покупать игры дешевле, чем в официальных магазинах.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие

Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом

56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Космос

Космическая лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля

Девятнадцатого июля китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" покинет орбиту и сгорит в земной атмосфере.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Политика

Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании «ободрать США»

Американский лидер Дональд Трамп 12 июля заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «молятся» на Джо Байдена и хотят его видеть президентом США для того, чтобы нанести экономический ущерб Штатам.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика

Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд

Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Кино

В Британии обнаружили неизвестные рукописные сценарии Стэнли Кубрика

Обновлено вчера в 14:07
Кино

Кортни Кокс сыграет мотивационного тренера

Обновлено вчера в 08:23
Космос

Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид

Обновлено вчера в 14:35
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