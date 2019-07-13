Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.

с чего всё началось

Судя по документу Минтруда, опубликованному для общественного обсуждения, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей.

Наука Ученые рассказали о населявших Сахару гигантских существах Порядка 50 млн лет назад на месте современной пустыни Сахара находилось Транссахарское море, которое населяли огромные существа, пишет The Guardian со ссылкой на исследование американских ученых.

Общество Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.

Космос Остров полностью исчез в Аравийском море Грязевой остров Залзала, который образовался в 2013 году в Аравийском море недалеко от города Гвадара в Пакистане, прекратил свое существование.

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Единоборства Бадд защитила пояс Bellator, победив Рубин Представительница Канады Джулия Бадд нокаутировала Ольгу Рубин из Израиля в первом раунде поединка на турнире Bellator 224.

Здоровье Россиянам дали совет, как выбирать грибы Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Министр обороны Турции и глава Пентагона обсудили поставку С-400 Министр обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер в ходе телефонного разговора в пятницу, 12 июля, обсудили поставку зенитных ракетных российских систем С-400 и обстановку в Сирии.

Политика Телемост между Россией и Украиной растрогал Симоньян до слез Телемост, проведенный между РФ и Украиной, смог растрогать Маргариту Симоньян, главного редактора RT, до слез.

Политика Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2» Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.

Гаджеты Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.

Политика Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании обойти США Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "молятся" приходу к власти в США представителя Демократической партии Джо Байдена, заявил президент Дональд Трамп.

Хоккей Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто» Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".

Спорт Минибаев и Беляева завоевали серебро в прыжках в воду на ЧМ Россияне Виктор Минибаев и Екатерина Беляева заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Общество Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям Правительство России одобрило законопроект по выплатам на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.

Экономика Американский Федрезерв испугался золотого стандарта Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Футбол «Шанхай Шеньхуа» готов предложить «Спартаку» 20 млн евро за Фернандо Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" готов заплатить московскому "Спартаку" 20 миллионов евро за бразильского полузащитника Фернандо, сообщает Globo Esporte.

Политика Госдеп США отказался поддержать предложения Зеленского по Донбассу США не поддержали предложение Зеленского по расширению формата переговоров по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины.