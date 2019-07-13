Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиянРоссийская газета вчера в 20:15
Судя по документу Минтруда, опубликованному для общественного обсуждения, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей.
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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:06, Вашингтон
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