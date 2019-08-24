с чего всё началось

24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС. Корабль подошел к Международная космическая станция ближе чем на 100 метров, но завис. Ранее сообщалось, что в NASA назвали причину неудачной стыковки "Союза" с МКС.

Культура Скарлетт Йоханссон снова возглавила список самых богатых актрис Американка Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Политика Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Политика В Киеве начался «Марш защитников Украины» "Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Авто Эксперты назвали признаки проблемного автомобиля с пробегом Эксперты назвали наиболее явные причины для отказа от покупки автомобиля с пробегом.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Футбол Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.

Происшествия В Омской области восемь человек пострадали при столкновении автобусов Водитель и семь пассажиров микроавтобуса пострадали при столкновении с пассажирским ПАЗ в Омской области, сообщает пресс-служба управления МВД по Омской области.

Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Единоборства Ковалев переживает перед боем с Ярдом Ранее сообщалось, что Ковалев и Ярд провели открытые тренировки в преддверии боя.

Космос Робот «Федор» отправился на МКС Космический корабль с антропоморфным роботом «Федором» на борту запустили с космодрома Байконур утром 22 августа, сообщают в «Роскосмосе».

Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Технологии Легальное приложение в Google Play скрывало шпионские наклонности Очередная шпионская программа смогла пройти сквозь фильтры столь популярного магазина приложений Google Play Store для смартфонов на ОС Android.

Кино Чем интересен «Бык» Бориса Акопова 22 августа в российский прокат вышла драма «Бык» — фильм о жестоких 1990-х, минувшим летом получивший Гран-при «Кинотавра» и укрепивший за дебютантом, выпускником ВГИКа Борисом Акоповым, славу талантливого кинематографиста.