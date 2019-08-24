Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенестиГазета.Ru 03:43
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС. Корабль подошел к Международная космическая станция ближе чем на 100 метров, но завис. Ранее сообщалось, что в NASA назвали причину неудачной стыковки "Союза" с МКС.
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с чего всё началось
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в запланированное время, сообщил утром 24 августа «Роскосмос».Ведомости03:32
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