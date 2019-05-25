Происшествия

Повторное землетрясение произошло в ДагестанеИзвестия вчера в 22:14

Эпицентр находился в 3,5 км от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района на глубине 1 км. Подземные толчки также ощущались в городе Буйнакске, пишет ТАСС. Первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая.
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В Дагестане произошло повторное землетрясение

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Глава Буйнакского района Камиль Изиев держит на особом контроле ситуацию с произошедшим землетрясением

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РИА Дагестанвчера в 18:53

Европейское лицо дагестанского бизнеса

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Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
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Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
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Кино

Умер Пьер Ате

Скончался в Париже в возрасте 89 лет французский актер Пьер Ате. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
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Общество

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Транспорт

Станцию метро «Новомосковская» построят за три года

Сокольническую линию метро от станции "Столбово" до "Новомосковской" планируется продлить к концу 2022 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:44
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

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Происшествия

Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест

Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17
Общество

Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Футбол

Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В Казани неонацистов признали виновными в убийстве студента из Чада

Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Украина получила от США два контрбатарейных радара

Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины на фейсбуке.
Обновлено в 05:17
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Политика

Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ

Обновлено вчера в 21:17
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие

Бывшие военные США призвали Трампа не допустить войну с Ираном

Около 70 бывших высокопоставленных военных США опубликовали в War on the Rocks письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой не допустить роста напряженности и войны с Ираном.
Обновлено в 04:08
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Пострадавших от взрыва в Лионе стало больше

Количество пострадавших при взрыве во французском Лионе возросло до 13 человек.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде

Обновлено в 05:35
Общество

Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы

Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша

Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей

Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика

ФАС высоко оценила тарифную политику Петербурга

Политика главы Петербурга Александра Беглова по снижению и заморозке тарифов на услуги ЖКХ заслуживает высокой оценке, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Обновлено в 06:59
Политика

Украинская прокуратура пообещала вызвать Порошенко на допрос

Речь идет, в частности, о легализации незаконно полученных доходов, неуплате налогов, хищении средств у украинской армии.
Обновлено в 06:46
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