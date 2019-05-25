Происшествия

Повторное землетрясение произошло в ДагестанеИзвестия вчера в 22:14

Эпицентр находился в 3,5 км от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района на глубине 1 км. Подземные толчки также ощущались в городе Буйнакске, пишет ТАСС. Первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая.
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