Происшествия
Повторное землетрясение произошло в ДагестанеИзвестия вчера в 22:14
Эпицентр находился в 3,5 км от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района на глубине 1 км. Подземные толчки также ощущались в городе Буйнакске, пишет ТАСС. Первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
Обновлено в 15:56
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:30
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу над «Зенитом»
В Москве прошел второй матч полуфинальной серии единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете
В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение
Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Культура
Писатель Андрей Рубанов выиграл премию «Нацбест-2019»
Литературную премию "Национальный бестселлер-2019" выиграл автор романа "Финист — Ясный Сокол" Андрей Рубанов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы
В центре французского Бордо пожар, более ста пожарных мобилизованы для его тушения.
Обновлено в 16:03
Политика
Заместитель ростовского губернатора подал в отставку
Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Автоспорт
Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari
После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Политика
МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.
Обновлено в 08:36
Политика
Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии
Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Футбол
Аналитики уверены, что Дзюба не перейдет в английский клуб
После победы в чемпионате России нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы продолжить карьеру в английском клубе.
Обновлено в 06:40
Происшествия
У берегов Флориды в океан упал бизнес-джет
Обновлено в 02:46
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Общество
Российских проституток проверят
В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 10:44
Здоровье
ВОЗ признала переутомление болезнью
Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52