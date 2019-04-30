Происшествия

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонииРБК 06:46

Уроженец Узбекистана Игорь Подпорин был задержан 25 мая 2018 года после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил холст в трех местах; также пострадала авторская рама.
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Осужден вандал, повредивший картину Ильи Репина

Коммерсантъ07:49

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии

Российская газета06:23

Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил 2,5 года колонии

РИА Новости05:43

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 годам колонии

RT на русском07:55

Защита обжалует приговор повредившему картину И.Репина в Третьяковской галерее И.Подпорину

Агентство Москва05:51

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года

ТАСС06:11

Обвинение попросило три года колонии для вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Интерфаксвчера в 08:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Политика

Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ

В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
Обновлено в 10:05
Авто

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Политика

Мэра Евпатории временно отстранили от должности

Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Политика

Эрдоган: программа F-35 обречена на провал в случае исключения Турции

Обновлено в 05:54
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Происшествия

Под Пятигорском локализовали пожар на рынке

Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
Хоккей

Марков и еще семь игроков покинули клуб КХЛ «Ак Барс»

Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Здоровье

Опубликован график работы поликлиник Петрозаводска в майские праздники

Министерством здравоохранения РК утвержден график работы учреждений здравоохранения, оказывающих жителям Петрозаводска первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
Обновлено в 05:30
Спорт

Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной

В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Происшествия

Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором

Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Кино

В США умер режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Общество

Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

Обновлено в 08:50
Кино

Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Штабы РФ и Сирии заявили о гуманитарной катастрофе в «Рукбане»

Стороны призвали мировое сообщество обратить внимание на критическую гуманитарную ситуацию в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь», которые находятся на территориях САР, подконтрольных США.
Обновлено в 04:29
Политика

Зеленский объявил конкурс на должность своего советника

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В ЮАР около 1800 рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тысячи рабочих заблокированы в платиновой шахте горнодобывающей компании Sibanye в городе Рюстенбург в ЮАР, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Андреева с цепями на лице вызвала экстаз

Оставшись под впечатлением от увиденной премьеры оперы "Атилла", Екатерина Андреева выложила снимки в необычном головном уборе с цепями, ниспадающими на лицо.
Обновлено в 11:17
Наука

Тли оказались способны жертвовать собой ради «домашнего ремонта»

Обновлено в 05:20
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Русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской Академии художеств. Уже с самого начала своего творческого пути, с 1870-х годов, Репин стал одной из ключевых фигур русского реализма.
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