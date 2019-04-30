Происшествия

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонииРБК 06:46

Уроженец Узбекистана Игорь Подпорин был задержан 25 мая 2018 года после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил холст в трех местах; также пострадала авторская рама.
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Осужден вандал, повредивший картину Ильи Репина

Коммерсантъ07:49

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии

Российская газета06:23

Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил 2,5 года колонии

РИА Новости05:43

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 годам колонии

RT на русском07:55

Защита обжалует приговор повредившему картину И.Репина в Третьяковской галерее И.Подпорину

Агентство Москва05:51

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года

ТАСС06:11

Обвинение попросило три года колонии для вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Интерфаксвчера в 08:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма

На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.
Обновлено в 09:47
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Политика

Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле

Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Авто

Volkswagen объявил дату старта продаж электрокара ID

Официальный старт продаж запланирован на 8 мая, хотя внешний вид хэтчбека раскроется полностью только на Франкфуртской автовыставке в сентябре.
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Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Обновлено в 11:44
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Политика

Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Энергетика

Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Общество

Столичный театр «У Никитских ворот» опечатали

Театр "У Никитских ворот" 25 апреля был признан Пресненский райсудом виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:30
Общество

Нарухито стал новым императором Японии

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Актер сериала «Склифосовский» Владимир Лаптев прошел ДНК-тест

Кристина родила девочку, а Дунина тайно провела ДНК-экспертизу младенцу, чтобы звезда сериалов признал наследницу.
Обновлено в 11:30
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Сульшер раскритиковал Марсьяля при игроках «МЮ» после матча с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подверг критике нападающего Антони Марсьяля после матча 36-го тура премьер-лиги с «Челси» (1:1). 23-летний француз не вышел на поле в этой встрече.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Петербурге эвакуировали Новую Голландию и театр Ленсовета

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около восьми часов вечера эвакуировали театр Ленсовета на Владимирском проспекте, следом за ним — парк культуры и отдыха на острове Новая Голландия.
Обновлено в 14:11
Политика

Названы сроки проведения инаугурации Зеленского

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня, пишет «Страна.ua».
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Кино

Психолог объяснил феномен «Игры престолов» и «Мстителей»

Обновлено в 13:35
Экономика

Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю

В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Авто

Самый злой AMG будет ещё мощнее, чем все думали

Самая мощная на сегодняшний день серийная версия мотора AMG V8 4.0 устанавливается на лифтбек GT 63 S — там она развивает 639 лошадиных сил.
Обновлено в 11:40
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Политика

Депутат Госдумы предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан

Депутат Государственной Думы России от фракции ЛДПР Александр Старовойтов предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 10:05
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию.
Обновлено в 12:22
Энергетика

«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с участием трех машин в Подмосковье

Обновлено в 12:56
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