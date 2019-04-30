Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 годаТАСС 06:11

Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года

Политика Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.

Экономика Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.

Авто BMW построит собственный завод в России Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.

Энергетика Белоруссия полностью остановила прием российской нефти Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Наука Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Хоккей Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.

Происшествия В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.

Происшествия В Дагестане пособника Басаева приговорили к 13 годам колонии Верховный суд ЧР признал Муласанова и еще четверых участников нападения виновными в бандитизме (ст. 209 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ) и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Технологии Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети» По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.

Политика Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.

Игры Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3 Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.

Общество Москвичей предупредили о дожде на Первомай Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».

Общество В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.

Наука Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы Российские физики использовали полностью оптический способ структурирования вещества в наноразмерном масштабе, применив сфокусированные лазерные импульсы кольцевой формы.

Происшествия В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.

Шоу-бизнес Певец Шура проиграл суд за квартиру К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.

Авто На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.