Происшествия
Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 годаТАСС 06:11
Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.
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