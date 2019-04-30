Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонииLenta.ru 05:46

Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы. Об этом во вторник, 30 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
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Осужден вандал, повредивший картину Ильи Репина

Коммерсантъ07:49

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии

Российская газета06:23

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года

ТАСС06:11

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 годам колонии

RT на русском07:55

Защита обжалует приговор повредившему картину И.Репина в Третьяковской галерее И.Подпорину

Агентство Москва05:51

Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил 2,5 года колонии

РИА Новости05:43

Обвинение попросило три года колонии для вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Интерфаксвчера в 08:31
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