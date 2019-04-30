Происшествия
Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонииLenta.ru 05:46
Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы. Об этом во вторник, 30 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
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