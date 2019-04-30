Происшествия
Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонииLenta.ru 05:46
Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы. Об этом во вторник, 30 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
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Технологии
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Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
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Происшествия
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Транспорт
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В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.
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Авто
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В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
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Политика
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Общество
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Обновлено в 07:19
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
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Гаджеты
Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах
Профильное издание Letsgodigital поделилось изображениями приставки PlayStation 5, выполненными на основе утечек.
Обновлено в 05:34
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
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Энергетика
Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России
Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
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Политика
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Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Футбол
«Зенит» предложил ЦСКА за Фернандеса 20 млн евро
"Сине-бело-голубые" предложили за 28-летнего футболиста 20 млн евро, однако ожидается, что "армейцы" на первое предложение ответят отказом.
Обновлено в 06:47
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
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Обновлено в 05:38
Финансы
Российский рынок акций снижается по основным индексам
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Общество
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По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
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Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Лавров прокомментировал планы США увеличить число военных в Польше
Увеличение численности американских военных в Польше станет нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Технологии
Международная компания Group-IB проверит результаты шоу «Голос. Дети»
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Обновлено вчера в 05:17
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Общество
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Представители регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили штормовое предупреждение.
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Политика
Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено вчера в 10:50