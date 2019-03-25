Финансы

Поводов для позитивного начала дня у российского рынка нетFinam.Ru 02:46

Еще одним негативом для российского рынка выступает ослабление нефтяных котировок, Brent откатилась под отметку $67 за баррель. Пессимизм на нефтяном рынке также вызван ожиданиями замедления роста мировой экономики, что может вылиться в снижение потребления углеводородов.
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Поводов для позитивного начала дня у российского рынка нет

Finam.Ru02:46
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
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Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Обновлено в 16:20
Космос

Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»

Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Общество

Судьба завода по розливу воды на Байкале прояснится в апреле

Будущее завода по розливу воды на берегу Байкала, строительство которого было приостановлено из-за экологических нарушений, прояснится в апреле.
Обновлено в 03:30
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Гаджеты

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Обновлено в 13:59
Политика

Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов

Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Политика

Демократы Конгресса США требуют немедленной публикации доклада Мюллера

Демократы предлагают до публикации всего доклада Мюллера считать это резюме просто «выводами Барра».
Обновлено в 02:57
Политика

ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле

В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Политика

МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»

Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Футбол

Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло.
Обновлено в 19:33
Политика

В Венесуэле произошел новый блэкаут

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Общество

Дизайн-код в Южно-Сахалинске: что это такое и зачем

В ближайшие несколько лет жителям Южно-Сахалинска стоит набраться терпения — о понятии "дизайн-код" они будут слышать много и часто.
Обновлено в 19:38
Здоровье

«У нас уколов от смерти нет»

Врачи скорой медицинской помощи города Балахны, приехав в поселок Большое Козино на вызов к 79-летней Зое Тягушевой, сообщили близким, что она умирает.
Обновлено в 14:31
Энергетика

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес

София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни

Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Здоровье

Волгоградское здравоохранение переходит на «бережливое производство»

Всего в ближайшие пять лет в региональном здравоохранении реализуют 42 основных проекта – губернатор Андрей Бочаров недавно представил ключевые из них президенту Владимиру Путину и заручился его поддержкой в этой работе.
Обновлено в 13:43
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика

США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Футбол

«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike

Обновлено в 08:57
Общество

Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта

Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Авто

Geely презентовала кроссовер Geely FY11 на платформе от Volvo

Под капотом новинки может быть установлен 2,0-литровый мотор T5 разработанный компанией Volvo.
Обновлено в 17:23
Общество

Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие

США ответят России «технологией будущего»

Обновлено в 17:22
Армия и оружие

«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных

Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.
Обновлено в 04:27
Политика

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
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