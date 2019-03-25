Поводов для позитивного начала дня у российского рынка нетFinam.Ru 02:46

Еще одним негативом для российского рынка выступает ослабление нефтяных котировок, Brent откатилась под отметку $67 за баррель. Пессимизм на нефтяном рынке также вызван ожиданиями замедления роста мировой экономики, что может вылиться в снижение потребления углеводородов.

Поводов для позитивного начала дня у российского рынка нет

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