Финансы
Поводов для позитивного начала дня у российского рынка нетFinam.Ru 02:46
Еще одним негативом для российского рынка выступает ослабление нефтяных котировок, Brent откатилась под отметку $67 за баррель. Пессимизм на нефтяном рынке также вызван ожиданиями замедления роста мировой экономики, что может вылиться в снижение потребления углеводородов.
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Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено в 16:20
Космос
Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»
Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Общество
Судьба завода по розливу воды на Байкале прояснится в апреле
Будущее завода по розливу воды на берегу Байкала, строительство которого было приостановлено из-за экологических нарушений, прояснится в апреле.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card
Обновлено в 13:59
Политика
Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов
Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Политика
Демократы Конгресса США требуют немедленной публикации доклада Мюллера
Демократы предлагают до публикации всего доклада Мюллера считать это резюме просто «выводами Барра».
Обновлено в 02:57
Политика
ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле
В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Политика
МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»
Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Футбол
Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло.
Обновлено в 19:33
Политика
В Венесуэле произошел новый блэкаут
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Общество
Дизайн-код в Южно-Сахалинске: что это такое и зачем
В ближайшие несколько лет жителям Южно-Сахалинска стоит набраться терпения — о понятии "дизайн-код" они будут слышать много и часто.
Обновлено в 19:38
Здоровье
«У нас уколов от смерти нет»
Врачи скорой медицинской помощи города Балахны, приехав в поселок Большое Козино на вызов к 79-летней Зое Тягушевой, сообщили близким, что она умирает.
Обновлено в 14:31
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Волгоградское здравоохранение переходит на «бережливое производство»
Всего в ближайшие пять лет в региональном здравоохранении реализуют 42 основных проекта – губернатор Андрей Бочаров недавно представил ключевые из них президенту Владимиру Путину и заручился его поддержкой в этой работе.
Обновлено в 13:43
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика
США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью
Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
Футбол
«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike
Обновлено в 08:57
Общество
Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта
Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Авто
Geely презентовала кроссовер Geely FY11 на платформе от Volvo
Под капотом новинки может быть установлен 2,0-литровый мотор T5 разработанный компанией Volvo.
Обновлено в 17:23
Общество
Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
США ответят России «технологией будущего»
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных
Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.
Обновлено в 04:27
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14