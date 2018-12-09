Экономика
Повод для гордости: Россия заняла второе место в рейтинге Bloomberg
Повод для гордости: Россия заняла второе место в рейтинге BloombergРИА Новости00:00
Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг развивающихся экономик. Россия заняла второе место, поднявшись на пять пунктов по сравнению с прошлым годом. Как страна выбилась в мировые лидеры и что ждет отечественную экономику в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.
РИА Новости00:00
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Финансы
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу
В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:01
Экономика
Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей
Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
Обновлено в 03:48
Экономика
Проект развития Севморпути планируется согласовать к февралю 2019 года
Проект развития Северного морского пути планируется согласовать к февралю 2019 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 06:15
Экономика
В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями
В Удмуртской республике – ОАО "Удмуртский завод строительных материалов" с задолженностью 51,8 миллиона рублей перед 685 работниками", - добавил Вуколов.
Обновлено в 05:40
Авто
Капитализация компании Tesla на рынке стала выше чем у Daimler
Рыночная стоимость американской компании Tesla стала более высокой чем у немецкого автопроизводителя Daimler, это следует 9 декабря из данных универсального сервиса Google Finance.
Обновлено в 04:40
Экономика
Узбекистан за текущий год произвёл сельхозпродукции на 7 млрд долларов
Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разрабатывается проект стратегии по развитию сельского хозяйства.
Обновлено в 03:47
Экономика
Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз
Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9–4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития.
Обновлено в 02:57
Экономика
Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции
Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции Столь провального месяца, как минувший ноябрь, на рынке коллективных инвестиций не было четыре года.
Обновлено вчера в 04:05
Экономика
Правительство Южной Кореи спишет часть невозвратных долгов граждан
Правительство Республики Корея активизирует усилия по борьбе с кризисными явлениями в экономике — в частности, официально объявлено о том, что будет списана часть невозвратных долгов физических лиц.
Обновлено в 05:04
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено в 04:48
Экономика
Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 04:17
Экономика
Росрыболовство сообщило о снижении цен на красную икру в два раза
Руководитель Росрыболовства, заместитель министра сельского хозяйства Илья Шестаков сообщил о снижении цен на красную икру в два раза.
Обновлено в 03:22
Экономика
В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям
Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 01:01
Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Как выжить на фондовом рынке в 2019 году
В 2019 г. частному инвестору почти наверняка придется жить в условиях волатильности на мировом фондовом рынке, к этому следует быть заранее готовым, сошлись во мнении участники бизнес-завтрака «Макроэкономический прогноз на 2019 г. Лучшие инвестиционные стратегии», организованного газетой «Ведомости».
Обновлено в 03:23