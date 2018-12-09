Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг развивающихся экономик. Россия заняла второе место, поднявшись на пять пунктов по сравнению с прошлым годом. Как страна выбилась в мировые лидеры и что ждет отечественную экономику в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Повод для гордости: Россия заняла второе место в рейтинге Bloomberg

Финансы Финансы В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.

Экономика Экономика Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.

Экономика Экономика В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями В Удмуртской республике – ОАО "Удмуртский завод строительных материалов" с задолженностью 51,8 миллиона рублей перед 685 работниками", - добавил Вуколов.

Экономика Экономика Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9–4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития.

Авто Авто Капитализация компании Tesla на рынке стала выше чем у Daimler

Экономика Экономика Узбекистан за текущий год произвёл сельхозпродукции на 7 млрд долларов Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разрабатывается проект стратегии по развитию сельского хозяйства.

Экономика Экономика Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции Частные инвесторы предпочли рискованные инвестиции Столь провального месяца, как минувший ноябрь, на рынке коллективных инвестиций не было четыре года.

Экономика Экономика Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.

Финансы Финансы Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.

Экономика Экономика Росрыболовство сообщило о снижении цен на красную икру в два раза

Экономика Экономика В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.

Экономика Экономика Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Экономика Экономика Минфин США снова продлил срок завершения сделок с «Русал» и En+ Минфин США снова продлил сроки для завершения сделок с компанией "Русал", холдингами En+, "Группы ГАЗ" и "Евросибэнерго", а также контрактов с этими компаниями - с 7 до 21 января 2019 года.

Экономика Экономика Табачная компания перешла на марихуану