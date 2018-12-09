Экономика

Повод для гордости: Россия заняла второе место в рейтинге Bloomberg
РИА Новости
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Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг развивающихся экономик. Россия заняла второе место, поднявшись на пять пунктов по сравнению с прошлым годом. Как страна выбилась в мировые лидеры и что ждет отечественную экономику в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.
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