Единоборства

Lenta.ruLenta.ruПоветкин захотел боя с Фьюри после победы над его братом

31 августа Поветкин одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса — Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов. Для Поветкина бой стал первым после поражения от британца Энтони Джошуа осенью 2018 года.
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