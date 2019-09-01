Единоборства
Lenta.ruПоветкин захотел боя с Фьюри после победы над его братом
31 августа Поветкин одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса — Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов. Для Поветкина бой стал первым после поражения от британца Энтони Джошуа осенью 2018 года.
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Каррера вернётся в Москву 12 сентября
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Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени».
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Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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В Беслане почтят память жертв теракта
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В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Российская газета вчера в 04:19
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Зеленский счел диалог с Путиным самым сложным моментом на своем посту
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что второй разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным стал самым сложным для него.
NewInform вчера в 22:55
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Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
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«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
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Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
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Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Российский подросток умер после побоев от майора
В одной из больниц Брянска скончался 17-летний подросток, избитый в середине августа бывшим майором полиции.
Lenta.ru 06:51
Политика
Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики
Известия вчера в 14:10
Общество
Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции
Сообщается, что участники акции в центре Москвы пытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, заблокировали движение, оттеснив людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.
Вести.Ru вчера в 09:04
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере
13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36
Баскетбол
Турция и Доминикана одержали победы на Кубке мира
В составе победителей по 17 очков набрали Эрсан Ильясова и Мелих Махмутоглу.
Советский спорт 06:26
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса.
РБК вчера в 17:58
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Политика
Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Происшествия
Под Гатчиной иномарка влетела в дерево, погиб водитель
В результате столкновения погиб 31-летний водитель машины, его пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Мойка78 06:35
Футбол
Шкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода
Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
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Появилось видео падения вертолета в Подмосковье
Очевидцы засняли на видео момент падения вертолета в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудный.
РБК вчера в 13:32
Музыка
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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Происшествия
Ребенок погиб после отравления ядохимикатами в Калмыкии
Трое детей отравились в Калмыкии, один из них впоследствии скончался. Об этом в воскресенье, 1 сентября сообщили в минздраве республики.
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Здоровье
Специалисты рассказали о пользе дневного сна
Очевидным плюсом в дневном сне ученые видят то, что он способствует лучшему запоминанию любой информации, полученной до обеда.
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Происшествия
Петербуржца подстрелили из пистолета на улице Черкасова
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