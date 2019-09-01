В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов. Решение о победителе в итоге приняли судьи, которые единогласно проголосовали за россиянина.

Армия и оружие Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Армия и оружие США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.

Политика В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Политика США ввели очередную серию пошлин на китайские товары Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь пошлины распространяются уже более чем на две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Происшествия В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.

Армия и оружие National Interest сообщил о неготовности флота США к глобальной войне Подводя итог, специалисты пришли к выводу, что к переброске войск в случае начала боевых действий необходимо подключить еще как минимум 60 кораблей, а это очень сложное задание.

Происшествия В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1 Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Политика Самолет президента Германии сломался перед вылетом в Польшу Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием из-за неисправности самолета, сообщил немецкий телеканал n-tv.

Происшествия Момент убийства одесского стрелка сняли на видео Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.

Экономика Налоги на недвижимость в Германии: за что и сколько нужно будет заплатить На Германию заглядываются многие инвесторы: здесь нет ограничений на покупку недвижимости иностранцами, а феноменальная стабильность немецкой экономики и юрисдикции гарантирует то, что купленный объект не обесценится и в любом случае останется за вами.

Шоу-бизнес Екатерина Боярская опубликовала кадр в прозрачном боди Екатерина Боярская позировала перед камерой в черном нижнем белье и прозрачном боди.

Происшествия Жительница Башкирии призналась в убийстве своего годовалого сына 29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово, что находится в Дюртюлинском районе республики Башкирия, сообщила полиции о пропаже своего годовалого ребенка.

Интернет Windows 10 теперь можно переустановить из облака Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».

Шоу-бизнес Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом Нино Нинидзе опубликовала пикантное фото, на котором ее ног нежно касается мужская рука.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.