Единоборства

РБКРБКПоветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA

В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов. Решение о победителе в итоге приняли судьи, которые единогласно проголосовали за россиянина.
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Поветкин хочет провести следующий бой до конца 2019 года

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Александр Поветкин: «Хочу провести бой с Тайсоном Фьюри»

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ТАССвчера в 21:12

Поветкин хочет провести следующий бой до конца 2019 года

Sportbox.RU01:58

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Чемпионат02:29

Александр Поветкин: «Я очень счастлив, хочу поздравить всю Россию»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:41

Харитонов поздравил Поветкина с победой над Фьюри

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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

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Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.
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Российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России 2000 года и 2001-2002 годов, чемпион Игр доброй воли, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион в любительских соревнованиях.
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