Заключительный 12-й раунд прошел под диктовку россиянина. Как итог - триумф Поветкина, для которого эта победа стала 35 (24 нокаутом) в профессиональной карьере.

Политика В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Финансы Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT.

Происшествия В Москве мужчина выстрелил в директора автомойки и скрылся Мужчина ранил из травматического пистолета директора автомойки в Можайском районе Москвы, после чего скрылся на Toyota Camry.

Политика Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».

Шоу-бизнес Ксения Собчак растит сына как принца Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.

Политика Эрдоган: Турция останется в НАТО Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Гаджеты Apple выпустит специальную метку для поиска вещей Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.

Общество Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян "С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.

Политика Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Происшествия Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.

Происшествия Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Происшествия При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.

Армия и оружие В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.

Общество Концепцию арт-парка выберут в апреле 2020 года Желание Смольного провести международный конкурс на концепцию арт-парка уже вызвало неоднозначную реакцию городского архитектурного сообщества.

Политика Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Армия и оружие Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".