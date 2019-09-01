Единоборства
Российская газетаПоветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Заключительный 12-й раунд прошел под диктовку россиянина. Как итог - триумф Поветкина, для которого эта победа стала 35 (24 нокаутом) в профессиональной карьере.
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Александр Поветкин в Лондоне побил британца Фьюри и вернулся с победой на ринг
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