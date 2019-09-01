Единоборства

Российская газетаРоссийская газетаПоветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Заключительный 12-й раунд прошел под диктовку россиянина. Как итог - триумф Поветкина, для которого эта победа стала 35 (24 нокаутом) в профессиональной карьере.
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