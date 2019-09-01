Единоборства
Российская газетаПоветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами. Ближе к концу поединка стало понятно, что план Фьюри не работает.
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Поветкин в безжалостной «рубке» победил Фьюри, завоевав пояс WBA, - полное видео боя
Российский Диалогвчера в 23:52
Александр Поветкин в Лондоне побил британца Фьюри и вернулся с победой на ринг
Комсомольская правдавчера в 17:14
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«Ахмат» не дал «Тамбову» победить себя в домашнем матче
Сегодня в Грозном прошел очередной матч восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги: «Ахмат» принял на своем поле «Тамбов».
Вестник Кавказа вчера в 14:59
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Осорио будет играть за «Зенит» под номером Кришито
78.ru вчера в 13:49
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
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Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Ведомости вчера в 06:07
Общество
В России изменились правила призыва в армию
Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.
Lenta.ru вчера в 17:15
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета вчера в 06:36
Происшествия
Парашютист в Китае погиб в результате прыжка с высотного здания
REGNUM вчера в 08:52
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии некой «громкой истории», связанной с финансированием партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.
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Наука
Китайские ученые разработали гель для восстановления зубной эмали
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
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Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
"За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 %. Сейчас в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста", - заявил Топилин, уточнив также, что в России "работают более 95% экономически активного населения".
РИА Новости 01:31
Здоровье
Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована
Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС вчера в 07:05
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Прибалтики из истории СССР
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сказал, что республики Прибалтики никогда не были в составе Советского Союза, а были им попросту "оккупированы".
Экономика сегодня вчера в 00:16
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Происшествия
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге
В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK.
Коммерсантъ 02:07
Наука
В Китае начали клонировать котов и кошек
Петрозаводск говорит вчера в 07:19
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
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Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
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Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 30 августа в 05:09
Политика
В Швеции задумали обложить банки налогом для «защиты» от России
Шведское правительство намерено обложить банки новым налогом для того, чтобы увеличить оборонный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе.
Известия 00:15
Авто
В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа
На официальной странице Ульяновского автозавода в ВК появились фотографии необычной модификации УАЗ.
За рулем Кубань вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Частные уроки для звездных деток: дочь Тимати учат летать, у внучки Пугачевой инструктор по гольфу, а у сына Фриске - темнокожий репетитор
В два года Платон пошел в еврейский детский сад, а репетитора по английскому ему наняли темнокожего.
Комсомольская правда вчера в 11:00
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Политика
Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе.
News.ru 30 августа в 23:15