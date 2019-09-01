Единоборства

Sports.ruSports.ruПоветкин победил Фьюри единогласным решением судей

В Лондоне проходит вечер бокса, в рамках которого Александр Поветкин встретился с Хьюи Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и закончился победой российского боксера единогласным решением судей: 117-111, 117-111, 117-111. Поветкин стал чемпионом WBA International.
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Российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России 2000 года и 2001-2002 годов, чемпион Игр доброй воли, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион в любительских соревнованиях.
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