Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в СетиИзвестия вчера в 20:13

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины во время визита в Запорожье. На кадрах видно, как женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру, а затем с нее срывают головной убор.
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Елена Лукаш
Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть.
— Елена Лукаш, украинский политикРИА Новости вчера в 15:22

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Агрессивное поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Газета.Ru03:56

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

РИА Новостивчера в 22:31

Лавры Януковича не дают покоя: эксперты объяснили выходку Порошенко в Запорожье

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Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

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В Сети заговорили о недостойном поведении Порошенко в Запорожье

Российская газетавчера в 20:00

Порошенко сорвал шапку с девушки во время поездки в Запорожье

URA.Ruвчера в 15:58
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Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
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Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы

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В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

Обновлено вчера в 11:22
Общество

Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Политика

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

Обновлено в 01:48
Экономика

Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ

Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Кургане суд отправил в колонию бывшего главного налоговика

Обновлено в 04:12
Политика

Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» намерениями американских законодателей обнародовать данные о доходах Владимира Путина.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Индийские ВВС сбили истребитель F-16 ВВС Пакистана

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Генпрокуратура хочет взыскать с жены Захарченко $320 тыс. за украшения

Генеральная прокуратура РФ хочет взыскать с жены полковника Дмитрия Захарченко $320 тыс. за ювелирные украшения, купленные в США.
Обновлено в 04:49
Экономика

Британская сеть Next уйдет из России

Сеть Next была основана в 1982 г. В России она начала работать с 2006 г. По официальным данным, у Next и Next kids сейчас работает 24 магазина в России.
Обновлено в 03:56
Единоборства

Умер российский боец ММА Аркадий Лисин

Бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70" Аркадий Лисин скоропостижно скончался в возрасте 21 года.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин удостоил сатирика Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Обновлено в 05:17
Политика

Миллионам россиян пересчитают социальные доплаты к пенсиям

До 1 июля 2019 года четырем миллионам россиян пересчитают социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 04:56
Происшествия

ФСБ задержала восьмерых белгородцев за незаконный сбыт оружия

Восемь белгородцев задержаны ФСБ за продажу оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:35
Политика

Глава Хакасии Коновалов является уклонистом от армии

Глава Хакасии Валентин Коновалов числится в списке уклонистов от мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
Обновлено в 05:23
Происшествия

СК завершил дело причастной к убийству главы Сергиева Посада банды

Следствие завершило дело в отношении участников банды, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям.
Обновлено в 03:47
Музыка

Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.
Обновлено вчера в 16:13
Авто

ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила установить предельный тариф на изготовление автомобильных номеров.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия

Поясняя значение «скандализации правосудия», глава соовета судей привел англо-саксонскую правовую систему, где под этим понятием подразумеваются действия или сведения, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Екатеринбурге пообещали помочь с жильем мигранту, спасшему детей

Обновлено в 05:21
Культура

Умерла актриса Лиза Шеридан из сериала «Нашествие»

Обновлено в 03:16
Общество

Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму

«Законопроект об «ипотечных каникулах» станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», — отметил Володин.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Российское судно врезалось в мост в южнокорейском порту

Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в порту южнокорейского города Пусан. В результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 05:12
Общество

ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье

Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Бывшего вице-президента Пробизнесбанка задержали в Польше

В Польше на прошлой неделе задержали бывшего вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Москву самолет вернулся из-за отказа двигателя

Обновлено в 01:22
Экономика

Эксперты прогнозируют рост цен в России на молоко, гречку и хлеб

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют в 2019 году 15-процентный рост цен на натуральное молоко.
Обновлено в 01:03
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