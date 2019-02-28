Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в СетиИзвестия вчера в 20:13
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины во время визита в Запорожье. На кадрах видно, как женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру, а затем с нее срывают головной убор.
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Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть.
— Елена Лукаш, украинский политикРИА Новости вчера в 15:22
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