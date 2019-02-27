Поведение Петра Порошенко в Запорожье обсуждают в СетиРИА Новости 21:27

с чего всё началось

Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть.

Видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко во время визита в Запорожье срывает шапку с головы женщины, вызвал дискуссию среди пользователей социальных сетей. Ролик, которым поделилась журналист Татьяна Высоцкая в видеохостинге You-Tube, сняли в среду.

Поведение Петра Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

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