Футбол

Поведение Месси на Кубке Америки назвали неуважениемМосковский Комсомолец 01:46

Поведение капитана сборной аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки назвали проявлением неуважения в отношении Южноамериканской конфедерации футбола. Напомним, Месси заявил, что из-за коррупции его сборная не смогла попасть в финал турнира.
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Месси: Кубок Америки проходит так, чтобы сделать Бразилию чемпионом

Чемпионат03:26

Южноамериканская конфедерация футбола считает поведение Месси неуважением к организации

ТАСС01:28

КОНМЕБОЛ ответила на заявления Месси. Аргентинец обвинил организаторов Кубка Америки в коррупции

Sport24.ruвчера в 22:59

КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси в коррупции

Газета.Ru01:37

КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси: «Нужно уметь принимать результат и решения судей»

Sports.ru03:13

КОНМЕБОЛ обвинила Месси в неуважении к организации и Кубку Америки-2019

Матч ТВвчера в 23:28

КОНМЕБОЛ считает, что Месси проявил неуважение, обвинив организацию в коррупции

Спорт-Экспрессвчера в 22:59
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Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Ребенка из многодетной семьи нашли привязанным за шею во дворе дома

Обновлено в 07:55
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Общество

Кузнецова призвала делать хорошее кино, а не гоняться за запретами

Важно производить хорошее кино, которое будет нравиться детям, а не гоняться за запретами, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в Ярославле на открытии международного кинофестиваля "В кругу семьи".
Обновлено в 07:55
Политика

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе заседания в воскресенье отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв стран — участниц ОБСЕ к противодействию героизации членов «Ваффен СС».
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

Обновлено в 07:11
Общество

На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек

Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Здоровье

В Башкирии у 12 детей диагностировали вирусный гепатит

В Башкирии у 12 детей диагностировали гепатит. Всего в 2019 году в республике выявлено уже 398 человек, больных гепатитом.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Хоккей

Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве

Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса

Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Кино

Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Экономика

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Политика

«Это кокаин»: нарколог оценил гримасы Зеленского во время совещания

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев оценил гримасы президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В немецком Франкфурте из-за бомбы эвакуировали 16 тысяч человек

Обновлено в 08:28
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске

В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии

Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 05:33
Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку

Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21

Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Гаджеты

Sony разрабатывает смартфон с гибким экраном

Обновлено в 04:02
Футбол

«Спартак» предложил за трансфер сына Хаджи 12 млн евро

Обновлено в 08:27
Политика

В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева

Обновлено в 05:34
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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