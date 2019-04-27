Автоспорт
Поул и второе место стали сюрпризом для MercedesF1news.ru 15:16
Валттери Боттас выиграл квалификацию в Баку и второй раз в сезоне начнет гонку с поула. Его напарник Льюис Хэмилтон показал второе время, что позволило Mercedes в третий раз в сезоне завоевать весь первый ряд стартового поля. Оба пилота начнут гонку на шинах Soft.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:48, Ашберн
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