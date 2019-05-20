Футбол
Поттер стал главным тренером «Брайтона»Спорт-Экспресс 11:36
"Брайтон" объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера. С 43-летним специалистом подписан четырехлетний контракт. В прошлом сезоне Поттер работал в "Суонси", с которым занял 10-е место в чемпионшипе.
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Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Экономика
Huawei заручилась поддержкой Европы в противостоянии с США
Европейские производители полупроводников заявили, что намерены и дальше поставлять китайской Huawei, столкнувшейся с санкциями со стороны США, оборудование для смартфонов, пишет Bloomberg.
Обновлено в 12:29
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Экономика
Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво
Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»
Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех".
Обновлено в 09:59
Финансы
Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено в 12:17
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский стал президентом Украины
Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 10:02
Политика
Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ
Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши
На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В московском метро задержали мужчину, гулявшего по рельсам
Пьяный мужчина задержан за прогулку по рельсам московского метро.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Общество
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Обновлено в 03:42
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Здоровье
На Брянщине сердечно-сосудистым центрам выделят 1 миллиард рублей
Финансовое обеспечение регионального проекта на шесть лет (с 2019 по 2024 годы) составит более 1 миллиарда рублей, об этом собравшихся проинформировал директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков.
Обновлено в 10:47
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Музыка
Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
В Калуге пропал восьмилетний мальчик
Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Экономика
Беглов отчитался о выполнении майских указов Путина
В Смольном обсудили выполнение в Петербурге майских указов президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:40