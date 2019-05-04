Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»Российская газета 09:05
|46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
|57′
|57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
|59′
|64′
Аяз Гулиев
|66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
|67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|76′
|82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
|85′
|89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
21
Араторе
11
Ильин
13
Бумаль
10
Бикфалви
58
Эль-Кабир
20
Панюков
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
56
Гапонов
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
11
Фернандо
22
Игнатов
15
Глушенков
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу. Как минимум на сутки "красно-белые" приблизились к тройке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму
«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:32
Общество
В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Московские каникулы: жена Овечкина вернулась в Россию, чтобы спеть в караоке
Пока многие отечественные знаменитости отдыхают в теплых странах, жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская прилетела в Россию, чтобы провести время с семьей.
Обновлено в 12:04
Политика
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Корреспондент Министерства обороны Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань сообщил, что военнослужащие добровольческого полка Украины "Азов", который известен националистическими взглядами бойцов, вывесили флаг вермахта над своими позициями на Донбассе.
Обновлено в 05:22
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Кино
Сборы «Мстителей 4» достигли двух миллиардов долларов
Мировые кассовые сборы фильма "Мстители 4: Финал" достигли двух миллиардов долларов.
Обновлено в 13:33
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа
Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Футбол
Дик Адвокат: «Очень горжусь, что „Зенит“ стал чемпионом»
Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал победу клуба в нынешнем сезоне РПЛ. Я очень горжусь, что «Зенит» стал чемпионом.
Обновлено в 15:27
Политика
Посольство РФ в Минске направило запрос об аресте россиянина
Посольство России в Минске направило официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии о задержании гражданина РФ.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Футбол
Зампред Госдумы Лебедев потребовал убрать с ТВ комментатора Орлова
С резкой критикой в адрес спортивного комментатора Геннадия Орлова выступил заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.
Обновлено в 13:15
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Общество
Актобе отказался от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке после встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 11:42
Футбол
Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»
Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.
Обновлено в 15:29