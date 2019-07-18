Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и сердечных приступовАктуальные Новости 05:26
Исследователи в тоже время предупреждают, недостаток потребления соли также приводит к проблемам со здоровьем, поэтому важно соблюдать «золотую середину». Несоблюдение правил связано с новыми случаями инсультов, сердечных приступов.
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Ученые: «нижнее» давление оказывает серьезное влияние на риски инфаркта и инсульта
Medikforum.ruвчера в 05:25
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
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