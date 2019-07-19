Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктовМедиаПоток 02:17
Врачи назвали новую причину инфарктов и инсультов. Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
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Ученые: «нижнее» давление оказывает серьезное влияние на риски инфаркта и инсульта
Medikforum.ruвчера в 05:25
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