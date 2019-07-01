Экономика
Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%Коммерсантъ 10:11
С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt. Точные данные по объемам продаж газета не приводит.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
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Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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C китайского рынка отозваны более 57,2 тыс. автомобилей марки Porsche.
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Спорт
Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами
Ранее гимнастка Селезнёва выиграла золото Универсиады в упражнениях с обручем.
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Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
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Серябкина призналась, что однажды простила измену
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Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
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Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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