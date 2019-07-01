Экономика

Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%Коммерсантъ 10:11

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С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt. Точные данные по объемам продаж газета не приводит.
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Немцы разлюбили пиво

Журналистская правда11:25

Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%

Коммерсантъ10:11
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Германская пивоварня. Компания была основана в 1824 году и является одной из самых больших частных пивоварен Германии.
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