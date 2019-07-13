С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt. Точные данные по объемам продаж газета не приводит.

Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.

Политика На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ «Укртранснафта» начала прием нефти сорта Bakken, которую доставили из США. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Политика Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.

Футбол «Спартак» вырвал победу у «Сочи» Столичный "Спартак" вырвал победу у новичка Премьер-лиги "Сочи" в первом матче сезона 2019/2020.

Футбол «Барселона» не планирует продавать Коутиньо Руководство "Барселоны" не намерено продавать полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом заявил агент футболиста Киа Джурабчиан.

Шоу-бизнес Памела Андерсон начала худеть после расставания с бойфрендом Памела Андерсон и футболист сборной Франции Адиль Рами начали встречаться около года назад.

Происшествия В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Происшествия В Башкирии грузовик насмерть задавил четырех рабочих По данным пресс-службы, в субботу в 13.50 мск на 112 километре автодороги Р-240 "Уфа-Оренбург" водитель грузовика Volvo FM врезался в автомобиль дорожной службы УАЗ, после чего наехал на пятерых рабочих, которые красили мостовое ограждение.

Общество Москвичей предупредили о ночном тумане Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Происшествия Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.

Политика Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Гаджеты Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Гаджеты Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.

Политика Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Политика Алексей Чалый отказался от участия в выборах в Заксобрание Севастополя В специальном обращении Чалый сказал, что, будучи депутатом Законодательного собрания, намеревался добиться отставки губернатора Дмитрия Овсянникова.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Спорт Мужская сборная России по регби-7 пропустит ОИ-2020 Мужская сборная России по регби-7 потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Общество Массово стали жаловаться волгоградцы на свои УК после субботнего ливня Женщина заявила, что вопиющая ситуация происходит, к счастью, не в ее квартире, зато в подъезде рядом по адресу улица Триумфальная 7. Сегодня здесь дождевая вода стала протекать прямо рядом с электрическим щитком.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Происшествия В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.