Экономика
Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%Коммерсантъ 10:11
С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt. Точные данные по объемам продаж газета не приводит.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.
Обновлено в 05:21
Политика
На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ
«Укртранснафта» начала прием нефти сорта Bakken, которую доставили из США. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Политика
Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек
Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Спартак» вырвал победу у «Сочи»
Столичный "Спартак" вырвал победу у новичка Премьер-лиги "Сочи" в первом матче сезона 2019/2020.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Барселона» не планирует продавать Коутиньо
Руководство "Барселоны" не намерено продавать полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом заявил агент футболиста Киа Джурабчиан.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Памела Андерсон начала худеть после расставания с бойфрендом
Памела Андерсон и футболист сборной Франции Адиль Рами начали встречаться около года назад.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть задавил четырех рабочих
По данным пресс-службы, в субботу в 13.50 мск на 112 километре автодороги Р-240 "Уфа-Оренбург" водитель грузовика Volvo FM врезался в автомобиль дорожной службы УАЗ, после чего наехал на пятерых рабочих, которые красили мостовое ограждение.
Обновлено в 09:22
Общество
Москвичей предупредили о ночном тумане
Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
Обновлено в 11:07
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Кино
Найдены три неизвестных сценария Стэнли Кубрика
Обновлено в 05:12
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
Обновлено в 05:57
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Алексей Чалый отказался от участия в выборах в Заксобрание Севастополя
В специальном обращении Чалый сказал, что, будучи депутатом Законодательного собрания, намеревался добиться отставки губернатора Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:47
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Спорт
Мужская сборная России по регби-7 пропустит ОИ-2020
Мужская сборная России по регби-7 потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 14:00
Общество
Массово стали жаловаться волгоградцы на свои УК после субботнего ливня
Женщина заявила, что вопиющая ситуация происходит, к счастью, не в ее квартире, зато в подъезде рядом по адресу улица Триумфальная 7. Сегодня здесь дождевая вода стала протекать прямо рядом с электрическим щитком.
Обновлено в 14:00
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Наука
Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено 11 июля в 06:32
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24