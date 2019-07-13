С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt. Точные данные по объемам продаж газета не приводит.

Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%

Происшествия Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.

Политика Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Теннис Халеп победила Серену Уильямс и впервые выиграла Уимблдон Румынка Симона Халеп впервые в своей карьере стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира в одиночном разряде, который проходит на травяных кортах в пригороде Лондона.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью Красотка-посол ФИФА разоткровенничалась и высказала свое мнение о медийных личностях: Ольге Бузовой, Ксении Собчак и опальных футболистах – Мамаеве и Кокорине.

Политика Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Армия и оружие Макрон объявил о создании космического командования Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу объявил о создании космического командования в рамках военно-воздушных сил.

Футбол «Спартак» не порадовал тренера Кононова Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".

Армия и оружие Рассекречены документы об освобождении Вильнюса Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.

Происшествия Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.

Футбол Кононов высказался по поводу возможного трансфера Гильерме Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над «Сочи» (1:0) в матче первого тура РПЛ высказал мнение по поводу прихода в стан красно-белых вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.

Происшествия Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.

Экономика Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Политика Зеленский призвал уйти в отставку главу фискальной службы Украины Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, он обещал сделать это сегодня же, сообщает пресс-служба главы Украины.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Политика Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400 Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.

Происшествия Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.

Политика Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.

Музыка Названы гонорары грузинских артистов в России По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала фигуру в купальнике Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.

Энергетика «Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗ Украинская "Укртранснафта" начала транспортировку по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщила в субботу пресс-служба компании.