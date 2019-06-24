Экономика
Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 годаКоммерсантъ вчера в 15:10
Портфель потребительских кредитов в российских банках обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf). Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
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