Экономика
Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 годаКоммерсантъ вчера в 15:10
Портфель потребительских кредитов в российских банках обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf). Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
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"С учетом постепенного насыщения розничного кредитного рынка и мер Банка России, направленных на сдерживание чрезмерного роста отдельных его сегментов, в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения сложившихся темпов роста кредитования населения с последующим замедлением к концу года", — сказано в докладе.Реальное времявчера в 12:55
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Банк России ожидает постепенного замедления темпов прироста розничного кредитования
Финмаркетвчера в 12:01
Банк России ожидает замедления темпов роста кредитования населения к концу 2019 года
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
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