Экономика
Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 годаКоммерсантъ 15:10
Портфель потребительских кредитов в российских банках обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf). Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:36, Вашингтон
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Обновлено вчера в 07:09
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Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
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Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
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