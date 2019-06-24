Экономика

Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 годаКоммерсантъ 15:10

Портфель потребительских кредитов в российских банках обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf). Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
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Во всем мире рынок IT-инфраструктур замедлился

IT-World11:39

Объемы потребкредитования в России обогнали ипотеку

Красная весна13:46

Банк России ожидает замедления темпов роста кредитования населения к концу 2019 года

Реальное время12:55

Потребкредитование впервые с 2013 года обогнало ипотеку по темпам роста

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Банк России ожидает постепенного замедления темпов прироста розничного кредитования

Финмаркет12:01

Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года

Коммерсантъ15:10

ЦБР ОЖИДАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ К КОНЦУ 19Г ИЗ-ЗА НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА И МЕР ЦБ

Financial One11:19
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Политика

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено в 14:45
Путешествия

Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 03:25
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Общество

Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб

Обновлено в 18:29
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Общество

Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах

Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.
Обновлено в 10:23
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Космос

Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy

Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

Обновлено в 09:30
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Космос

Илон Маск рассказал, когда начнётся продажа билетов на Марс

Обновлено в 01:47
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США

Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Здоровье

В Новосибирске выявили новые случаи менингококковой инфекции

Число заболевших приблизилось к 30 На прошлой неделе министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил о 26 новосибирцах, заболевших менингокковой инфекцией.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Сочи ликвидируют последствия схода селя

Сель сошел в поселке Красная Поляна на улице Набережная Лаванда 24 июня В Сочи ликвидируют последствия схода селя сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:09
Музыка

«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип

Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка

Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Ева Лонгория крестила сына

19 июня сыну Евы Лонгории и Хосе Антонио Бастона исполнился год. По этому случаю супруги организовали сразу несколько семейных праздников.
Обновлено в 19:00
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию

В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Корабли Северного флота зашли в Гавану

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Обновлено в 12:50
Наука

Учёные решили возродить древнюю систему борьбы с засухой на перуанском побережье

Обновлено в 16:05
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