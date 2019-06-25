Экономика

Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 годаКоммерсантъ 15:10

Портфель потребительских кредитов в российских банках обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf). Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк России ожидает замедления темпов роста кредитования населения к концу 2019 года

Реальное время12:55

Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года

Коммерсантъ15:10

Объемы потребкредитования в России обогнали ипотеку

Красная весна13:46

Ипотека уступила потребкредитованию впервые с 2013 года

Накануне.Ru19:23

Потребкредитование впервые с 2013 года обогнало ипотеку по темпам роста

РБК12:24

Банк России ожидает постепенного замедления темпов прироста розничного кредитования

Финмаркет12:01

ЦБР ОЖИДАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ К КОНЦУ 19Г ИЗ-ЗА НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА И МЕР ЦБ

Financial One11:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
Происшествия

ЧС в Казахстане: из-за взрыва эвакуируют целый город

Обновлено в 05:56
Наука

В России создали новый анальгетик быстрого действия

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено в 22:04
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности укреплять безопасность Египта

«Министерство обороны России готово и дальше оказывать помощь египетским партнёрам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — цитирует Шойгу RT.
Обновлено в 14:32
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 22:05
Происшествия

Дроны атаковали аэропорт Сингапура

Ранее сообщалось, что дроны "атаковали" лондонский аэропорт Гатвик.
Обновлено в 21:08
Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Футбол

«Монако» собирается продать Фабрегаса

Французский "Монако" планирует расстаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, сообщает France Football.
Обновлено в 17:56
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Общество

«Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян

Согласно статистике, программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" посмотрели 5 336 368 человек в России, что составило 7,6% населения страны старше четырех лет.
Обновлено в 07:00
Наука

Ученые назвали главную причину отказа сердца

В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено в 22:00
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Транспорт

«Да, печально получилось»: В Улан-Удэ поплыл асфальт

Дорожное покрытие в микрорайоне Восточный не продержалось и года Ремонт дороги в микрорайоне Восточный, от въездного знака в Улан-Удэ и до стелы на улице Комарова, проводился в сентябре 2018 года.
Обновлено в 21:07
Политика

Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 19:32
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 16:19
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Обновлено в 19:10
Происшествия

Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт

Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Гаджеты

Apple выпустила публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS

Заметим, что бета-версии традиционно являются менее стабильными относительно финальных версий ОС.
Обновлено в 15:20
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено в 12:11
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Эквилибрист прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Рекордсмен книги Гиннесса канатоходец Ник Валленда прошел по канату, который был натянут между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Обновлено в 20:12
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек

Обновлено в 16:02
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено в 20:41
Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено в 21:34
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Космос

Falcon Heavy выведет на орбиту более 20 спутников за один рейс

Обновлено в 20:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное