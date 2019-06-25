Экономика
Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 годаКоммерсантъ вчера в 15:10
Портфель потребительских кредитов в российских банках обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf). Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
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с чего всё началось
К началу мая портфель потребительских кредитов обогнал по темпам роста ипотечный, пишет ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике: по итогам апреля прирост в годовом выражении составил 25,2 против 23,5%. Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года, уточнил РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.РБКвчера в 12:24
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