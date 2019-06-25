Потребительское кредитование впервые с 2013 года обогнало ипотекуСаминвестор вчера в 23:23

с чего всё началось

24 июня 2019 года стало известно, что портфель потребительских кредитов российских банков по темпам роста обошёл ипотечное кредитование и произошло это впервые с 2013 года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные Центробанка РФ и экспертов.

Потребительское кредитование впервые с 2013 года обогнало ипотеку

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