Экономика
Потребительское кредитование впервые с 2013 года обогнало ипотекуСаминвестор вчера в 23:23
24 июня 2019 года стало известно, что портфель потребительских кредитов российских банков по темпам роста обошёл ипотечное кредитование и произошло это впервые с 2013 года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные Центробанка РФ и экспертов.
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Портфель потребительских кредитов в российских банках обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf).Коммерсантъвчера в 15:10
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