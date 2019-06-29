Потребительские займы подешевеют с 1 июляВедомости 02:43

С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле. По выданным с этой даты займам сроком до года предельная задолженность заемщика (тело долга плюс проценты за весь срок) не может превышать размер ссуды более чем в два раза, а проценты по таким ссудам не могут быть больше 1% в день (365% годовых).

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали» Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».

Происшествия «Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами Автодилер «Рольф» выполнит все взятые обязательства перед своими клиентами. Такое заявление сделали в компании 30 июня, передаёт ТАСС.

Происшествия Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.

Общество В киевском университете нашли шпаргалку длиной почти 2 м Студент исторического факультета университета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве сделал шпаргалку длиной 180 см. Это ему потребовалось, чтобы успешно сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861–1911 годов».

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Общество В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ В нашем городе за ЖКХ придётся платить больше почти на 5 процентов, в северной столице – на 4 с половиной.

Общество В РПЦ предложили изучать священные тексты в школах на литературе Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».

Политика В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Общество Новый портал недвижимости в Калининграде Primarkt.ru На информационном рынке Калининграда до недавних пор не было представлено инструмента, позволяющего решать вопросы подобного рода, при операциях с недвижимостью.

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.

Общество Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Политика Медведев призвал работать над обновлением «Единой России» "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.

Общество Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям «Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Футбол Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо» По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".