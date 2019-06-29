Экономика
Потребительские займы подешевеют с 1 июляВедомости 02:43
С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле. По выданным с этой даты займам сроком до года предельная задолженность заемщика (тело долга плюс проценты за весь срок) не может превышать размер ссуды более чем в два раза, а проценты по таким ссудам не могут быть больше 1% в день (365% годовых).
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