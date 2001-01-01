Экономика
Потребительские цены в США выросли впервые за четыре месяцаВести.Финанс вчера в 09:00
Цены на энергоносители в феврале повысились на 0,4%, продемонстрировав рост впервые за четыре месяца. Цены на бензин выросли на 1,5% после январского падения на 5,5%. Стоимость новых автомобилей снизилась впервые за четыре месяца.
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Происшествия
В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человек
Обновлено в 10:30
Происшествия
ФСБ подала иск к «Новой газете»
ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Состояние Юлии Началовой оценивается как тяжёлое
Обновлено в 04:41
Происшествия
Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии
Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова
По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Раскрыты детали сообщения пилота разбившегося в Эфиопии самолета
Перед крушением Boeing 737 MAX 8 пилоты самолета не сообщали о внешних проблемах, заявил генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам газете The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:51
Экономика
Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка
Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
ЖКХ
Чайка поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов
Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Дагестане учитель побил школьника на уроке
Обновлено в 09:50
Музыка
Вера Брежнева отказалась признавать себя украинской певицей
Певица и бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не считает себя украинской исполнительницей.
Обновлено в 10:27
Политика
Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский второй месяц имеет наибольший уровень поддержки среди населения, на вторую позицию вышел действующий президент Петр Порошенко, на третьей - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".
Обновлено в 08:48
Политика
ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах
Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", исключили из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Обновлено в 06:34
Культура
Ярмольник назвал современный КВН несмешным
Обновлено в 10:13
Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Обновлено 11 марта в 09:11
Политика
Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации в Европе
Отдельно депутаты призывают увеличить осведомленность о "дезинформационных кампаниях России", называя их "основным источником дезинформации в Европе".
Обновлено в 09:37
Финансы
Евро обновил минимум с августа 2018 года
На фоне дорожающей нефти рубль укрепляется относительно доллара и евро; европейская валюта обновила минимум 2019 года, опустившись ниже 74 рублей, следует из данных торгов.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Шнуров отказался от баттла с Собчак после стиха о ее разводе
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в стихотворной форме обращение телеведущей Ксении Собчак, которая вызвала артиста на баттл после критики ее публичного развода с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Авиакомпании начинают пересматривать заказы лайнеров Boeing-737 MAX
Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:45
Происшествия
В отношении блогера Константина Ишутова возбудили новое уголовное дело
В отношении чувашского блогера Константина Ишутова возбудили второе уголовное дело – по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.
Обновлено в 05:33
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС
Обновлено в 09:05
Происшествия
Главреда нижегородского издания оштрафовали за акцию памяти Немцова
Главный редактор нижегородского интернет-издания "KozaPress" Ирина Славина сообщила на своей странице в соцсети, что признана районным судом виновной в организации несогласованного шествия памяти политика Бориса Немцова и оштрафована на 20 тыс рублей.
Обновлено в 09:48
Наука
Российские физики повернули время вспять
Исследователи решили проверить, можно ли время повернуть вспять, по крайней мере, для отдельной частицы и на долю секунды.
Обновлено в 10:18
Политика
Президент запустит крымские ТЭС
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко на митинге в Чернигове осыпали нецензурной бранью
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Порошенко анонсировал испытания «новейших ракетных технологий»
Как отметил глава украинского государства, для страны "возникают абсолютно новые современные возможности", которые увеличат точность и расширят радиус действия "возможного ответа на агрессию".
Обновлено в 10:50
Общество
Звезда «Отчаянных домохозяек» Хаффман арестована по делу о коррупции
Среди арестованных оказалась известная по телесериалу «Отчаянные домохозяйки» актриса Фелисити Хаффман.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Росстат может скорректировать расчет реальных доходов населения
Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения.
Обновлено в 01:27
Общество
Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище Москвы завершилась процедура кремации тела народного артиста СССР Владимира Этуша.
Обновлено вчера в 08:12
Хоккей
Евгений Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ
Обновлено в 02:59