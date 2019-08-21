Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подрядКоммерсантъ 09:54
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели, ранее снижение цен было зафиксировано почти два года назад — в сентябре 2017-го.
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Политика
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Власти Сахалина планируют выделять из бюджета региона по 2,6 млрд рублей в год на субсидирование билетов на рейсы «Аэрофлота», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы региона.
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Политика
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Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено в 20:46
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Энергетика
Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель
К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по базе ХАМАС в Газе
Армия Израиля нанесла удар по военным объектам ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала первую фотосессию сына Овечкина
Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия опубликовала первую фотосессию сына Сергея.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот
Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:31
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Авто
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Компания Skoda готовится к выпуску нового компактного внедорожника Kamiq, при этом она акцентирует внимание на пространстве и технологиях высшего класса.
Обновлено в 11:14
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Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено в 23:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Космос
В Антарктиде обнаружена свежая межзвездная пыль
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Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55
Космос
Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики
Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Обновлено 18 августа в 20:02