Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подрядКоммерсантъ 09:54
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели, ранее снижение цен было зафиксировано почти два года назад — в сентябре 2017-го.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
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В Россию планируют ввезти 10 тысяч упаковок лекарств для детей
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Происшествия
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Прежде, чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран-участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон
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Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
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Обновлено вчера в 11:03
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На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
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Политика
В Абхазии обстреляли штаб кандидата в президенты Олега Аршбы
МВД Абхазии расследует обстоятельства обстрела в среду ночью в Гудаутском районе штаба кандидата в президенты республики Олега Аршбы.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Виторган вспомнил «сломанный нос» Богомолова в Instagram Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.
Обновлено в 09:16
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика
Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Авто
Двигатели Aurus применят в малой авиации
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Обновлено в 03:05
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНа
Футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 11:28
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году
Обновлено в 04:45
Политика
В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению
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Обновлено в 12:59
Авто
Первый Ferrari Элтона Джона выставлен на аукцион
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Обновлено в 10:31
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Кино
Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News
Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:54