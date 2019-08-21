Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подрядКоммерсантъ 09:54
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели, ранее снижение цен было зафиксировано почти два года назад — в сентябре 2017-го.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
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Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал защитника «Вердера» Роберта Бауэра
Тульский «Арсенал» объявил о трансфере защитника «Вердера» Роберта Бауэра.
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Футбол
Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака на два матча чемпионата России, один из которых - условно, за оскорбление арбитров матча шестого тура премьер-лиги с грозненским "Ахматом", заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:13
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Коллеги связали смерть актера Виктора Авилова с воплощением образа Воланда
Актер Виктор Авилов прославился многочисленными ролями в кино, одной из самых знаменитых работ с его участием стал Воланд в «Мастере и Маргарите».
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
Ранее сообщалось, что десять вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.
Обновлено в 00:35
Наука
Коров предложили кормить водорослями Asparagopsis taxiformis для снижения выработки метана в их желудках. Так ученые борются с изменением климата
Растущие в умеренных тропических водах водоросли Asparagopsis taxiformis практически на нет сводят естественный процесс образования метана в желудках у коровы, который они отрыгивают в атмосферу Земли.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика
Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Общество
Миллиарды за гниль и плесень — как мэрия Москвы кормит «повара Путина»
От Кремля до инвалидов В 2019 году многочисленные компании, прямо или косвенно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили от государства 34 млрд рублей по контрактам на организацию питания в различных бюджетных учреждениях, подсчитало издание Baza.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос
Обновлено в 10:01
Политика
В США планируют использовать ядерные системы при исследовании космоса
Как пишет американское издание The New York Post со ссылкой на меморандум президента США Дональда Трампа, космические ядерные аппараты будут "стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства".
Обновлено в 04:14
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Общество
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:55
Общество
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
Обновлено в 12:24
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33