Экономика
В России снизились потребительские цены вторую неделю подрядГазета.Ru 09:04
Дефляция в России отмечается уже вторую неделю подряд и третий раз в 2019 году. Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика
Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях
«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено в 12:04
Футбол
Семака дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитров
Семак после игры вышел на поле и в ходе разговора с арбитрами оскорбил их.
Обновлено в 14:04
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика
Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8
Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:48
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Политика
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал немецкому журналисту поинтересоваться ситуацией с арестом главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей
Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
Обновлено в 13:17
Культура
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено в 10:58
Политика
Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно
Дипломаты оказывают помощь в восстановлении паспорта россиянину Евгению Мефедову, который является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Футбол
Рибери официально перешел в «Фиорентину»
Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Обновлено в 08:18
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака
Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Криштиану Роналду раскритиковал возросшие цены на футболистов
Обновлено в 01:05
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8
Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:53
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Нарколог рассказал, почему в России стали меньше пить алкоголь
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о динамике потребления алкоголя в стране.
Обновлено в 07:30
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве
Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Фигурное катание
Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком
Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером.
Обновлено в 11:38