Экономика

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подрядКоммерсантъ вчера в 09:54

За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели, ранее снижение цен было зафиксировано почти два года назад — в сентябре 2017-го.
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Потребительские цены в России снизились

Взгляд.рувчера в 10:02

Цены в России опять упали

Lenta.ruвчера в 11:29

В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд

Газета.Ruвчера в 09:04

В РФ вторую неделю подряд снизились потребительские цены

Интерфаксвчера в 09:09

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

Коммерсантъвчера в 09:54

В России вторую неделю подряд зафиксирована дефляция

Rambler News Serviceвчера в 09:01

Инфляция и дефляция. Что из этого хорошо, а что плохо?

ТАСС20 августа в 07:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:33, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Саратове

Обновлено вчера в 22:57
Общество

Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику

«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

Человек, который находился в каюте теплохода "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, где в четверг утром произошел пожар, погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Обновлено в 01:01
Политика

В Госдуме ответили на идею Зеленского обменять Крым на место в G8

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев назвал условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским по возвращению России в G8, абсурдными и оскорбительными.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Религия

РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге

В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0

Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

В Хабаровском крае от воды за сутки освободились свыше 20 домов

Вода отступила от нескольких домов, дворов и дачных участков после прекращения сильных дождей в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 03:04
Общество

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила штурм горного города Кабани

Обновлено 20 августа в 09:10
Общество

Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей

Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

Трамп поддержал возвращение России в G8

Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено 20 августа в 16:56
Происшествия

«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине

Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту газовоза из Южной Кореи.
Обновлено в 00:10
Футбол

Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»

Нападающий Руй Фонте вернулся из «Фулхэма» в «Брагу». 29-летний португалец подписал контракт, рассчитанный до 2022 года.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Наука

Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца

По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.
Обновлено в 01:33
Футбол

ПСЖ отказал «Реалу» в обмене Неймара на 3 игроков и 100 млн евро

Сообщается, что "Реал" был готов заплатить € 100 млн за бразильского форварда и отдать ПСЖ трёх своих игроков.
Обновлено вчера в 23:20
Наука

На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет

Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Культура

20 лет со дня смерти Александра Демьяненко

22 августа 1999 года скончался советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа Александр Демьяненко.
Обновлено в 02:24
Политика

В Британии снимут документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
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