За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели, ранее снижение цен было зафиксировано почти два года назад — в сентябре 2017-го.

Кино Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.

Политика Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.

Политика Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8 Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.

Космос Видео: научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon получит поддержку RTX Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Технологии Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».

Политика Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.

Общество Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми» В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Наука Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.

Культура Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".

Происшествия «Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине Как сообщает Sakhalin.info со ссылкой на пресс-службу ведомства, арсенал обнаружили при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного судна-газовоза (порт приписки Панама).

Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.

Общество В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Политика Две российские станции мониторинга радиации возобновили свою работу Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая собирает данные об уровне радиации по всему миру, ранее сообщала о том, что из 7 действующих российских станций мониторинга 4 перестали высылать данные после того, как 8 августа во время испытаний произошел взрыв.

Космос Уфолог нашел «египетский саркофаг» на фото Марса Тайваньский уфолог Скотт Уоринг (Scott Waring) при просмотре фото американского космического агентства (NASA) заметил изображение «египетского саркофага», сообщило издание The Sun.

Здоровье Опасные болезни стали чаще находить у кузбассовцев В первом полугодии этого года в Кузбассе выявлено 8 947 случаев заболеваний системы кровообращения.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество Умер академик РАН Сергей Федотов Ушел из жизни академик российской академии наук Сергей Федотов, больше трех десятилетий руководивший Институтом вулканологии ДВО РАН на Камчатке, сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Общество Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника» Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.

Общество Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику «Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.

Экономика Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.