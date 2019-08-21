Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подрядКоммерсантъ вчера в 09:54
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели, ранее снижение цен было зафиксировано почти два года назад — в сентябре 2017-го.
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях
«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено вчера в 10:47
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено 20 августа в 19:58
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Фигуранта «московского дела» обвинили в применении насилия к сотрудникам Росгвардии
Фигурантами дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в Москве стали более 10 человек.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле об их конфликте
Российский композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал заявление певицы из Латвии Лаймы Вайкуле по поводу конфликта с ним из-за музыкального фестиваля «Новая волна».
Обновлено в 01:51
Футбол
АПЛ отказалась выделить «Манчестер Сити» дополнительные чемпионские медали
«Манчестер Сити» получил 40 золотых медалей после победы в сезоне-2018/19 АПЛ.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Экипаж Ан-24 представлен к госнаградам после жесткой посадки в Бурятии
Командир судна и бортмеханик погибли в результате катастрофы, произошедшей в конце июня Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершивший аварийную посадку 27 июня в Нижнеангарске в Бурятии, был представлен к государственным наградам за проявленное мужество и профессионализм.
Обновлено в 02:17
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01