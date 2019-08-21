Экономика
Потребительские цены в России падают вторую неделю подрядРидус вчера в 09:46
Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России снижение потребительских цен. С 13 по 19 августа стоимость товаров и услуг в РФ уменьшилась на 0,1%.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Обновлено вчера в 23:38
Культура
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Киберспорт
PSG.LGD вышла в финал The International 2019
Китайская команда PSG.LGD обыграла Vici Gaming (2:0) в полуфинале верхней сетки плей-офф The International 2019 по Dota 2. В финале PSG.LGD встретится с победителем пары OG— Evil Geniuses.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Американский военный самолёт попытался протаранить российский Ил-114 у границ Крыма
Обновлено в 11:38
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Авто
Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы
Завод Lada Ижевск, где производится Lada Vesta, в текущем году планирует выпустить 112000 автомобилей.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по одной причине.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней
В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных
Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика
Макрон назвал условие возвращения России в G8
19 августа Макрон заявил на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, что возвращение к формату "восьмерки" предполагает урегулирование ситуации на востоке Украины.
Обновлено вчера в 09:49
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Наука
ВОЗ оценила влияние микропластика в питьевой воде на здоровье
Согласно исследованию ВОЗ, которое обобщает последние данные о микропластике в питьевой воде, частицы размером более 150 микрометров вряд ли будут поглощаться организмом человека, а поглощение более мелких частиц будет ограниченным.
Обновлено в 05:24
Политика
На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России с Украиной в связи с появлением сообщений в СМИ о вспышке инфекции, похожей на чуму, в украинской Авдеевке.
Обновлено в 10:58
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Половина россиян запуталась в цветах российского флага
Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
Обновлено в 10:26
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
По данным портала Phys.org, образец, вызвавший вопросы у Немчина, был доставлен на Землю в 1971 году и стал одним из камней, добытых в рамках миссии "Апполон-14".
Обновлено 20 августа в 03:20