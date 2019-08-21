Экономика

Потребительские цены в России падают вторую неделю подрядРидус вчера в 09:46

Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России снижение потребительских цен. С 13 по 19 августа стоимость товаров и услуг в РФ уменьшилась на 0,1%.
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Потребительские цены в России снизились

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Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

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Инфляция и дефляция. Что из этого хорошо, а что плохо?

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